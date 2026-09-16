Росія планує збудувати на окупованій Херсонщині в'язницю на 20 тисяч осіб

До планів Кремля входить створення великого комплексу із СІЗО та колоніями різних режимів

Росія планує побудувати на окупованій частині Херсонської області великий пенітенціарний комплекс, розрахований більш ніж на 20 тисяч осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на нову редакцію федеральної цільової програми «Розвиток кримінально-виконавчої системи» РФ.

Проєкт передбачає створення семи установ Федеральної служби виконання покарань РФ, які об’єднають слідчі ізолятори та колонії різних режимів. Окупована частина Херсонщини увійшла до переліку регіонів, де Москва планує розмістити один із таких комплексів. Відповідні положення містяться в новій редакції федеральної цільової програми Росії «Розвиток кримінально-виконавчої системи».

Кожна установа матиме понад 20,5 тис. місць. З них 5380 передбачено для СІЗО, ще 15 120 – для колоній. Окрім окупованої Херсонщини, аналогічні комплекси російська влада планує створити в Бурятії, Забайкальському краї, Калузькій, Астраханській та Тюменській областях.

Перший такий об’єкт планують запустити в Татарстані до 2030 року. Попередня вартість будівництва одного комплексу становить 13–20 млрд рублів.

У російському Мін'юсті розраховують, що об'єднання СІЗО та колоній дозволить скоротити витрати на утримання ув'язнених і підслідних на 25–30%. Ще одна заявлена мета – винести великі пенітенціарні установи за межі міст.

Рішення про створення таких комплексів ухвалили на тлі скорочення кількості ув'язнених у Росії. За даними, наведеними РБК-Україна, наприкінці 2021 року в місцях позбавлення волі РФ перебували близько 465 тис. осіб, тоді як у 2026 році – близько 282 тис. Ще приблизно 85 тис. людей перебувають у СІЗО.

Варто зазначити, що радник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Кобяков заявив, що Україна нібито пройшла «точку неповернення» та «вимирає». На його думку, «врятувати» країну може лише Росія. Говорячи про це, він згадав історичні переселення російського населення на українські землі.