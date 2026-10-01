Міністр закордонних справ прокоментував останній «вибрик» Угорщини

Сибіга про прем’єра Мадяра: Після Карпатської ініціативи ми обмінялися дипломатичними «люб'язностями» у твітері

Київ і Будапешт продовжили дипломатичний діалог після публічної перепалки міністра закордонних справ України з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга зазначив, що після суперечки відбулися нові контакти української та угорської сторін, зокрема в Нью-Йорку. Про це Сибіга розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Очільник МЗС згадав нещодавню дискусію з угорським прем'єром у соцмережі X після Карпатської ініціативи. За словами міністра, його здивувало, що Мадяр особисто долучився до дискусії під його дописом та залишив коментар про футбол.

«Карпатська вісімка» (C8) – новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів. Перший саміт C8 пройшов 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині.

«Я здивувався, коли особисто прем'єр-міністр Угорщини прийшов під мій твіт з коментарями про футбол. Але в Нью-Йорку ми зустрілися з Анітою Орбан. І ви бачили вже пізніше, після наших контактів, сигнал Аніти про те, що вони розглядатимуть свою участь в Карпатській ініціативі в майбутньому», – розповів очільник МЗС.

Сибіга зазначив, що українська сторона продовжує підтримувати контакти з Будапештом. За його словами, заступниця прем'єр-міністра Угорщини Аніта Орбан відіграє конструктивну роль у цьому процесі та взаємодіє з українськими посадовцями.

Саме вона повідомила, що Україна та Угорщина владнали суперечку, яка виникла через відмову Будапешта долучитися до нового міжнародного формату «Карпатська вісімка» (C8). Орбан зазначила, що у майбутньому Будапешт може долучитися до «Карпатської вісімки». Водночас цьому мають передувати діалог між сторонами та відповідна підготовка.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не приїхав на перший саміт «Карпатської ініціативи» в Україні, хоча отримував запрошення від Києва. Угорщину на C8 представив лише заступник посла в Україні.