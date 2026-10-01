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Міністр закордонних справ прокоментував останній «вибрик» Угорщини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Міністр закордонних справ прокоментував останній «вибрик» Угорщини
Глава МЗС України Андрій Сибіга розкрив деталі суперечки з прем'єром Угорщини
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Сибіга про прем’єра Мадяра: Після Карпатської ініціативи ми обмінялися дипломатичними «люб'язностями» у твітері

Київ і Будапешт продовжили дипломатичний діалог після публічної перепалки міністра закордонних справ України з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром.

Глава українського МЗС Андрій Сибіга зазначив, що після суперечки відбулися нові контакти української та угорської сторін, зокрема в Нью-Йорку. Про це Сибіга розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Очільник МЗС згадав нещодавню дискусію з угорським прем'єром у соцмережі X після Карпатської ініціативи. За словами міністра, його здивувало, що Мадяр особисто долучився до дискусії під його дописом та залишив коментар про футбол.

«Карпатська вісімка» (C8)новий формат регіональної співпраці, створений за ініціативою України. До нього увійшли Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Мета формату – посилити співпрацю держав Карпатського регіону у питаннях безпеки, економіки, енергетики, транспорту, логістики, інфраструктури та розвитку прикордонних регіонів. Перший саміт C8 пройшов 18–20 вересня 2026 року в Буковелі на Івано-Франківщині. 

«Я здивувався, коли особисто прем'єр-міністр Угорщини прийшов під мій твіт з коментарями про футбол. Але в Нью-Йорку ми зустрілися з Анітою Орбан. І ви бачили вже пізніше, після наших контактів, сигнал Аніти про те, що вони розглядатимуть свою участь в Карпатській ініціативі в майбутньому», – розповів очільник МЗС.

Міністр закордонних справ прокоментував останній «вибрик» Угорщини фото 1
Міністр закордонних справ прокоментував останній «вибрик» Угорщини фото 2

Сибіга зазначив, що українська сторона продовжує підтримувати контакти з Будапештом. За його словами, заступниця прем'єр-міністра Угорщини Аніта Орбан відіграє конструктивну роль у цьому процесі та взаємодіє з українськими посадовцями. 

Саме вона повідомила, що Україна та Угорщина владнали суперечку, яка виникла через відмову Будапешта долучитися до нового міжнародного формату «Карпатська вісімка» (C8). Орбан зазначила, що у майбутньому Будапешт може долучитися до «Карпатської вісімки». Водночас цьому мають передувати діалог між сторонами та відповідна підготовка.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр не приїхав на перший саміт «Карпатської ініціативи» в Україні, хоча отримував запрошення від Києва. Угорщину на C8 представив лише заступник посла в Україні.

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Теги: Угорщина Андрій Сибіга Петер Мадяр

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