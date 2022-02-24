У Києві оголосили повітряну тривогу: мешканців просять перейти до укриття

У Києві оголошена повітряна загроза

Сьогодні, 24 лютого, у Києві о 15:44 оголосили про повітряну загрозу та попросили сховатися в укриття цивільного захисту.

Про це повідомляє «Оперативна Україна інфо» з посиланням на сайт КМДА.

«УВАГА! У Києві оголошена повітряна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» – зазначили на сайті КМДА.

Тут ви можете знайти найближче до вас укриття.

Нагадаємо, чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

Раніше, літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС.

Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.

До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.

Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).

Читайте також: