У Києві оголосили повітряну тривогу: мешканців просять перейти до укриття
У Києві оголошена повітряна загроза
Сьогодні, 24 лютого, у Києві о 15:44 оголосили про повітряну загрозу та попросили сховатися в укриття цивільного захисту.
Про це повідомляє «Оперативна Україна інфо» з посиланням на сайт КМДА.
«УВАГА! У Києві оголошена повітряна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» – зазначили на сайті КМДА.
Тут ви можете знайти найближче до вас укриття.
Нагадаємо, чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.
Раніше, літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС.
Як відомо, російські окупанти прориваються в Київ: йдуть бої.
До слова, Бровари обстріляли російські окупанти. Є загиблі та поранені.
Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля
Тим часом російські окупанти атакують Херсонщину: що відомо на даний момент (відео).