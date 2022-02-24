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    У Києві оголосили повітряну тривогу: мешканців просять перейти до укриття

    У Києві оголосили повітряну тривогу: мешканців просять перейти до укриття
    фото з відкритих джерел

    У Києві оголошена повітряна загроза

    Сьогодні, 24 лютого, у Києві о 15:44 оголосили про повітряну загрозу та попросили сховатися в укриття цивільного захисту.

    Про це повідомляє «Оперативна Україна інфо» з посиланням на сайт КМДА.

    «УВАГА! У Києві оголошена повітряна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!» – зазначили на сайті КМДА.

    Тут ви можете знайти найближче до вас укриття.

    Нагадаємо, чотири станції червоної гілки метрополітену, де з організаційних причин не курсують зараз поїзди, відчинені для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги.

    Раніше, літак скинув ракету на холодний канал поряд із Трипільською ТЕС.

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    Нагадаємо, перед тим військові на Луганщині збили сьомий літак росіян. Також військові знищили два російських гвинтокрили біля Гостомеля

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    Теги: Київ укриття Україна КМДА кияни
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    У Києві оголосили повітряну тривогу: мешканців просять перейти до укриття