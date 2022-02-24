Армійці знищують окупантів турецькими «Байрактарами»

Збройні сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника

У Чорноморській операційній зоні ЗСУ використовують безпілотні літальні апарати «Байрактар». Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«З 5:00 24:02 Збройні сили України ведуть напружені бойові дії на напрямках висування противника. У Чорноморській операційній зоні Збройні сили України використовують безпілотні літальні апарати «Байрактар», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на напрямку Рудня (Білорусь) – Виступовичі (Україна) противник намагався перетнути державний кордон силами двох танків, бронетранспортерів і автомобільної техніки.

Внаслідок бою ворог зазнав втрат. Знищено п'ять бронетранспортерів і автомобіль.

Зупинено наступ танків противника в районі Путивля. Над Вишгородом збито гелікоптер КА-52. Біля міст Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка тривають бої.

До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Ще Росія залучила до атаки флот: під обстрілом острів Зміїний.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти підійшли до острова Зміїний та погрожують прикордонникам (відео).

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.

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