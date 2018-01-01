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    Події в Україні

    Українські військові: Донбас на межі екологічної катастрофи

    Українська сторона СЦКК наголошує, що наслідки можливої екологічної катастрофи на Донбасі відчують на собі всі мешканці по обидві сторони лінії розмежування
    Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявила про можливість екологічної катастрофи на Донбасі через дії окупаційної адміністрації ОРДО. Як йдеться у відповідній заяві, такі наслідки можуть настати через ігнорування заявок підприємств Донбасу про
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    &laquo;Інкор і Ко&raquo;. Фенольний завод
    «Інкор і Ко». Фенольний завод

    Українська сторона СЦКК наголошує, що наслідки можливої екологічної катастрофи на Донбасі відчують на собі всі мешканці по обидві сторони лінії розмежування

    Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявила про можливість екологічної катастрофи на Донбасі через дії окупаційної адміністрації ОРДО. Як йдеться у відповідній заяві, такі наслідки можуть настати через ігнорування заявок підприємств Донбасу про надання гарантій безпеки на час проведення обслуговування та ремонтно-відновлювальних робіт на критичних об’єктах інфраструктури.

    Як пояснили в СЦКК, термінового реагування потребує ситуація, що склалася на об’єктах шламонакопичувача 3-ї черги промислових відходів коксохімічного виробництва ТОВ НПО «Інкор і Ко» (розташоване поблизу населеного пункту Новгородське, Донецька область). Там звернули увагу на велику кількість опадів та сезонні коливання температури у зазначеному районі.

    Через це, зазначили в СЦКК, ряд об’єктів шламонакопичувача потребують негайного проведення робіт з обслуговування та поточного ремонту, серед яких:

    • відновлення всмоктуючого пристрою трубопроводу повернення освітленої води з шламонакопичувача 3-ї черги до підприємства для переливу хімічнонебезпечних речовин через дамбу;
    • обстеження дамби шламонакопичувача 3-ї черги та шламопроводів;
    • відбір проб рідини та твердих відкладень;
    • відсипання глиною дамби шламонакопичувача.

    «Українською стороною СЦКК та представниками аварійно-рятувальної служби зазначеного фенольного виробництва скоординовано необхідний порядок дій щодо проведення обслуговування та ремонту визначених об’єктів. Проте, проведення робіт неможливе, оскільки, до цього часу гарантії безпеки з боку ОРДО відсутні», - підкреслили в СЦКК.

    Українська сторона СЦКК наголошує, що подібні дії (бездіяльність) ватажків ОРДО «можуть призвести до екологічної катастрофи на Донбасі, наслідки якої відчують на собі всі мешканці по обидві сторони лінії розмежування».

    бойовики на Донбасі Донбас СЦКК
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