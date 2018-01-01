Українські військові: Донбас на межі екологічної катастрофи

Українська сторона СЦКК наголошує, що наслідки можливої екологічної катастрофи на Донбасі відчують на собі всі мешканці по обидві сторони лінії розмежування

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявила про можливість екологічної катастрофи на Донбасі через дії окупаційної адміністрації ОРДО. Як йдеться у відповідній заяві, такі наслідки можуть настати через ігнорування заявок підприємств Донбасу про



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«Інкор і Ко». Фенольний завод

Українська сторона СЦКК наголошує, що наслідки можливої екологічної катастрофи на Донбасі відчують на собі всі мешканці по обидві сторони лінії розмежування

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) заявила про можливість екологічної катастрофи на Донбасі через дії окупаційної адміністрації ОРДО. Як йдеться у відповідній заяві, такі наслідки можуть настати через ігнорування заявок підприємств Донбасу про надання гарантій безпеки на час проведення обслуговування та ремонтно-відновлювальних робіт на критичних об’єктах інфраструктури.

Як пояснили в СЦКК, термінового реагування потребує ситуація, що склалася на об’єктах шламонакопичувача 3-ї черги промислових відходів коксохімічного виробництва ТОВ НПО «Інкор і Ко» (розташоване поблизу населеного пункту Новгородське, Донецька область). Там звернули увагу на велику кількість опадів та сезонні коливання температури у зазначеному районі.

Через це, зазначили в СЦКК, ряд об’єктів шламонакопичувача потребують негайного проведення робіт з обслуговування та поточного ремонту, серед яких:

відновлення всмоктуючого пристрою трубопроводу повернення освітленої води з шламонакопичувача 3-ї черги до підприємства для переливу хімічнонебезпечних речовин через дамбу;

обстеження дамби шламонакопичувача 3-ї черги та шламопроводів;

відбір проб рідини та твердих відкладень;

відсипання глиною дамби шламонакопичувача.

«Українською стороною СЦКК та представниками аварійно-рятувальної служби зазначеного фенольного виробництва скоординовано необхідний порядок дій щодо проведення обслуговування та ремонту визначених об’єктів. Проте, проведення робіт неможливе, оскільки, до цього часу гарантії безпеки з боку ОРДО відсутні», - підкреслили в СЦКК.

Українська сторона СЦКК наголошує, що подібні дії (бездіяльність) ватажків ОРДО «можуть призвести до екологічної катастрофи на Донбасі, наслідки якої відчують на собі всі мешканці по обидві сторони лінії розмежування».