Відключення світла 7 грудня 2025 року: графіки
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби
Завтра, 7 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».
Причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів після масованих російських атак. «Укренерго» попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені.
Графіки погодинних відключень діятимуть:
- з 00:00 до 23:59 – обсягом від 3 до 4 черг.
Графіки обмеження потужності діятимуть:
- із 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Нагадаємо, 6 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.
