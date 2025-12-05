Головна Країна Події в Україні
Угруповання об’єднаних сил про ситуацію в Купʼянську: РФ переоцінила свої сили

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Угруповання об’єднаних сил про ситуацію в Купʼянську: РФ переоцінила свої сили
У північних районах міста українські воїни знищують окупантів дронами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти зазнають значних втрат у міських районах

Російські загарбники поспішили з наступом на Купʼянську, переоцінили власні можливості. Окупанти зазнають втрат у міських районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника управління комунікації Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

«Там (у Куп'янську – «Главком») навпаки – оптимістичніше, тому що росіяни сильно поспішили й сильно переоцінили свої сили», – сказав Трегубов.

За словами військового, у північних районах міста українські воїни знищують окупантів дронами та контрдіями. Водночас, як зазначив Трегубов, противник намагається посилити тиск на інших напрямках.

«Росіяни паралельно намагаються тиснути на захід міста, це по-перше. А по-друге, намагаються обійти місто з півдня і тиснути у районі Куп'янська-Вузлового, витісняти українські війська з лівого берега Осколу», – каже він.

Нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Заяви керівництва РФ про «захоплення» цих населених пунктів росіянами не відповідають дійсності.

Як повідомлялося, Кремль оголосив про захоплення Покровська передчасно, аби вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня. Аналітики наголосили, що не бачать підтверджень заяв про захоплення Покровська. ISW зазначив, що російські війська зазнали значних втрат у своїй багатомісячній кампанії із захоплення міста.

До слова, президент України повідомив, що захисники майже завершили зачистку Куп’янська на Харківщині від російських загарбників.

