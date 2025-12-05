Святий Миколай прибув в Україну (фото)

Головна Країна Події в Україні
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
6 грудня о 10:00 у пункті пропуску «Рава-Руська» відкриється резиденція Миколая
фото: ДПСУ

Кожна дитина, яка в’їжджатиме 6 грудня в Україну через пункти пропуску на Львівщині, отримає подарунки

Через пункт пропуску «Рава-Руська» в Україну прибув Святий Миколай. За словами прикордонників, його було оформлено за всіма правилами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Зазначається, що завтра, 6 грудня о 10:00, у пункті пропуску «Рава-Руська» відкриється резиденція Миколая. «Усі подорожні, які перетинатимуть кордон на в’їзд в Україну, потраплять у справжню казку – святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для найменших мандрівників», – йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що кожна дитина, яка в’їжджатиме в Україну цього дня у пунктах пропуску на Львівщині, отримає солодкий сюрприз, а ще святкову листівку з особливим QR-кодом.

«Перейдіть за ним – і Миколай особисто привітає вас, навіть якщо ви не потрапите до його резиденції. Не проґавте шанс побачити диво на власні очі. Миколай вже тут, щоб дарувати радість разом з прикордонниками сьомого прикордонного Карпатського загону», – додає пресслужба ДПСУ.

За словами прикордонників, вʼїзд Миколая було оформлено за всіма правилами
фото: ДСПУ

Нагадаємо, 6 грудня 2025 року за новим церковним календарем згадують одного з найбільш шанованих святих – Миколая Чудотворця, якого також називають Миколою Угодником. У народному календарі – Микола Зимовий.

Як відомо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Теги: Держприкордонслужба Львівщина пункт пропуску

