Генштаб підтвердив удари по Сизранському НПЗ та порту в Краснодарському краї

Ірина Міллер
Під атакою опинився Сизранський НПЗ, задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора
фото: Генеральний штаб ЗСУ

За попередньою інформацією, уражено одну з установок Сизранського НПЗ

У ніч на 5 грудня Сили оборони України завдали ударів по інфраструктурі Темрюцького морського порту в Краснодарському краї та Сизранського нафтопереробного заводу у Самарській області Росії. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Згідно з повідомленням, українські підрозділи завдали удару по Темрюцькому морськму порту, який використовують для відвантаження генеральних, наливних, зокрема природного газу та хімречовин, та насипних вантажів для забезпечення окупаційних військ РФ. Унаслідок удару спалахнула пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також під атакою опинився Сизранський НПЗ, задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн тонн нафти.

«Зафіксовано влучання БПЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ», – зазначили в Генштабі.

Крім того, підтверджено результати попереднього удару по Саратовському НПЗ – там пошкоджена установка первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6, і завод наразі працює на менш ніж 50% від проєктної потужності.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 5 грудня безпілотники атакували місто Темрюк у Краснодарському краю РФ. Ймовірно, безпілотники атакують морський порт у місті.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

