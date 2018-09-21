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    Ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН – Клімкін

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    Ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН – Клімкін

    В середньому українські кораблі в Азовському морі затримуються на 33 години

    Питання затримки українських суден російськими правоохоронцями в Азовському морі буде одним з ключових на Генеральній асамблеї ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу.

    «Ми всі ці дані (про затримки українських кораблів в Азовському морі – ред.) передали нашим друзям. І як раз Генеральна асамблея – це буде одним з ключових питань», - заявив міністр.

    При цьому він додав, що в середньому українські кораблі в Азовському морі затримуються на 33 години.

    «Чи потрібна така перевірка, щоб перевірити наявність містичних терористів, як каже тут Росія. Це за всіма процедурами є повним маразмом», - сказав він.

    Раніше повідомлялося, що Європарламент занепокоєний ситуацією в Азовському морі.

    Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.


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