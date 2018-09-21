Ситуація в Азовському морі стане ключовим питанням на Генасамблеї ООН – Клімкін



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В середньому українські кораблі в Азовському морі затримуються на 33 години

Питання затримки українських суден російськими правоохоронцями в Азовському морі буде одним з ключових на Генеральній асамблеї ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу.

«Ми всі ці дані (про затримки українських кораблів в Азовському морі – ред.) передали нашим друзям. І як раз Генеральна асамблея – це буде одним з ключових питань», - заявив міністр.

При цьому він додав, що в середньому українські кораблі в Азовському морі затримуються на 33 години.

«Чи потрібна така перевірка, щоб перевірити наявність містичних терористів, як каже тут Росія. Це за всіма процедурами є повним маразмом», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Європарламент занепокоєний ситуацією в Азовському морі.

Статистика свідчить, що з квітня 2018 року Росією в Азовському морі було затримано 120 суден під прапорами країн членів ЄС.



