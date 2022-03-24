Українські військові за добу знищили сім літаків та гелікоптер окупантів
Українська авіація продовжує завдавати ударів російській армії
За минулу добу українські військові знищили щонайменше 11 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Вчора, 23 березня, вдалося знищити: сім літаків, гелікоптер, БпЛА (ОТР), дві крилаті ракети.
«Зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил України знищили 11 повітряних цілей російських окупант», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 22 березня під час бойового чергування підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних сил України збив російську крилату ракету.
Як повідомлялося, 22 березня над Одесою протиповітряна оборона збила ворожу крилату ракету.
Також нагадаємо, що російські окупанти вдарили по Вінниччині з ракетного комплексу «Іскандер», проте українським силам ППО вдалося збити ворожу крилату ракету.
Нагадаємо, захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам. Як повідомлялося, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.
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