Військові збили ракету «Іскандер» на Вінниччині

На Вінниччині о 12.45 було оголошено повітряну тривогу

Рештки снаряду впали на поле

Українські війська збили чергову російську ракету. Цього разу на Вінниччині вдалося вразити ракету, випущену з комплексу «Іскандер». Про це повідомляє голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Плюс одна... «Іскандер», – підписав він фото залишків збитої ракети.

Подробиць про ліквідацію ворожої ракети посадовець не повідомив. Як випливає з фото, опублікованого у дописі, рештки снаряду впали на поле.

На Вінниччині о 12.45 було оголошено повітряну тривогу, відбій пролунав о 14.00.

Як повідомлялось, на території Вінниччини 20 березня було збито одну російську ракету, 18 березня українські військові знищили три ворожих ракети.

Також сьогодні повідомлялося, що над Києвом ППО збила російську ракету.

У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.