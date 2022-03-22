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    Військові збили ракету «Іскандер» на Вінниччині

    На Вінниччині о 12.45 було оголошено повітряну тривогу - Військові збили ракету «Іскандер» на Вінниччині
    На Вінниччині о 12.45 було оголошено повітряну тривогу

    Рештки снаряду впали на поле

    Українські війська збили чергову російську ракету. Цього разу на Вінниччині вдалося вразити ракету, випущену з комплексу «Іскандер». Про це повідомляє голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

    «Плюс одна... «Іскандер», – підписав він фото залишків збитої ракети.

    Подробиць про ліквідацію ворожої ракети посадовець не повідомив. Як випливає з фото, опублікованого у дописі, рештки снаряду впали на поле.

    На Вінниччині о 12.45 було оголошено повітряну тривогу, відбій пролунав о 14.00.

    Як повідомлялось, на території Вінниччини 20 березня було збито одну російську ракету, 18 березня українські військові знищили три ворожих ракети.

    Також сьогодні повідомлялося, що над Києвом ППО збила російську ракету.

    У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

    Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна Вінниччина окупація #stoprussia
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    Військові збили ракету «Іскандер» на Вінниччині