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    Події в Україні

    Десантники збили в небі над Миколаївщиною крилату ракету

    Військові збили ракету&nbsp;пострілом з ПЗРК &laquo;Ігла&raquo;&nbsp; - Десантники збили в небі над Миколаївщиною крилату ракету
    Військові збили ракету пострілом з ПЗРК «Ігла» 
    фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України

    Ракета летіла в бік Кропивницького

    22 березня під час бойового чергування підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних сил України збив російську крилату ракету. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

    Так, десантники в небі над одним із населених пунктів Миколаївській області зафіксували і влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» знищили російську крилату ракету, яка летіла в напрямок міста Кропивницький.

    Ракета-вбивця несла в собі 400 кг тротилу.

    Як повідомлялося, 22 березня над Одесою протиповітряна оборона збила ворожу крилату ракету.

    Також нагадаємо, що російські окупанти вдарили по Вінниччині з ракетного комплексу «Іскандер», проте українським силам ППО вдалося збити ворожу крилату ракету.

    Також сьогодні над Києвом ППО збила російську ракету.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia
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    Десантники збили в небі над Миколаївщиною крилату ракету