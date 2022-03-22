Десантники збили в небі над Миколаївщиною крилату ракету
Ракета летіла в бік Кропивницького
22 березня під час бойового чергування підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних сил України збив російську крилату ракету. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Так, десантники в небі над одним із населених пунктів Миколаївській області зафіксували і влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» знищили російську крилату ракету, яка летіла в напрямок міста Кропивницький.
Ракета-вбивця несла в собі 400 кг тротилу.
Як повідомлялося, 22 березня над Одесою протиповітряна оборона збила ворожу крилату ракету.
Також нагадаємо, що російські окупанти вдарили по Вінниччині з ракетного комплексу «Іскандер», проте українським силам ППО вдалося збити ворожу крилату ракету.
Також сьогодні над Києвом ППО збила російську ракету.