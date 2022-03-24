З полону російських окупантів звільнили гендиректора Херсонського облмуздрамтеатру

Із депутатом наразі все добре

У Херсоні з полону окупантів звільнили викраденого директора театру, депутата облради Олександра Книгу. Про це повідомив Олешківський міський голова Олег Рищук.

Жодних деталей визволення Книги наразі не має, однак Рищук запевнив, що із депутатом наразі все добре.

Раніше повідомлялося, що російські агресори викрали гендиректора Херсонського облмуздрамтеатру, президента міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», голову Євразійської театральної асоціації Олександра Книгу.

На Херсонщині російські окупанти викрали директора Чорнянського ліцею Таврійської міської ради Віктора Кудлая. Також серед зниклих – іспанський волонтер Маріо та активіст із Нової Каховки Сергій Цигіпа.

Напередодні повідомили про викрадення російським агресором старости Старої Збур’ївки та ще одного жителя Нової Збур’ївки.

22 березня військовими РФ зі свого помешкання було викрадено мешканця Каховки Миколу Шахаєва, 1985 року народження. Також 22 березня на вулиці військовими РФ було викрадено каховчанина Ігоря Прусаєва, 1999 року народження.

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні окупанти відкрили вогонь і закидали гранатами мирних людей (відео).

Також у Херсоні ліквідований помічник колаборанта.

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