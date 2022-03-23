Єрмак просить Захід і Китай зупинити Росію в Україні, бо вона піде далі

Єрмак закликав Захід і Китай об'єднатися і дати відсіч Росії, бо кремлівський агресор не зупиниться на території України, а його подальші дії призведуть до світової війни

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав західний світ та Індію з Китаєм об’єднатися і захистити планету

Колективний Захід повинен порозумітися із азійськими гігантами, Індією та Китаєм. Таке сподівання висловив у своєму відеозверненні голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Закликаємо міжнародну спільноту - не лише колективний Захід, але також і Китай, й Індію - відкласти суперечки між собою. Війна в Україні стосується всіх вас», – запевнив Єрмак.

За його словами, світ нині є не розділеним на два полюси, а лише двома частинами одного цілого. І російське питання не повинно заважати цим частинам порозумітися.

«Взаємопроникнення економік та інтеграція - куди потужніша гарантія миру в світі, ніж загроза взаємного знищення», – упевнений голова офісу Зеленського.

Зважаючи на це, Єрмак наголосив, що Схід і Захід має разом зупинити Росію, оскільки сама вона на Україні не зупиниться, а усі подальші її «авантюри» тільки наближатимуть світ до чергової світової війни.

«Закликаємо світ стати трішки Україною. Схід і Захід, станьте разом на захист планети від тих, хто прагне підмінити силу права правом сили», – закликав світову спільноту голова Офісу президента України.

Нагадаємо, учора, 22 березня, Андрій Єрмак анонсував розмову президента України Володимира Зеленського та лідера Китайської народної республіки Сі Цзіньпіна, заявивши, що Китай є одним із наймогутніших світових лідерів, а Україна сподівається, що Пекін відіграє вагому роль у завершенні російсько-української війни.

А 18 березня Сі у розмові із президентом США Джо Байденом заявив, що Китай і Сполучені Штати, як дві світові наддержави, мають розділити на двох відповідальність за глобальний мир на планеті.

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