Українські захисники на Півдні провели незвичну операцію з порятунку (відео)

Вояки евакуювали із зони бойових дій двох поні

Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу за наказом командування евакуювали з зони бойових дій двох поні. Операцію з порятунку тварин назвали «Підкова», повідомляє підрозділ на своїй сторінці у Facebook.

Тварини, що перебували у прифронтовому селі на Півдні України, були дуже виснажені й залякані постійним ворожими обстрілами. Їхнє життя було у постійній небезпеці.

«Нашим лицарям вдалося заспокоїти та приборкати поні, та як тільки це помітили ворожі сили – по українським захисникам було відкрито щільний вогонь», – ідеться у повідомленні.

Попри всі складнощі, нині тварини у безпеці. За сприяння командування бригади, їх розмістили у Миколаївському зоопарку, де вони отримують належний догляд.

Раніше співробітники батальйону поліції особливого призначення Нацполіції Луганщини евакуювали із Сєвєродонецька п’ятьох мирних мешканців, які постраждали внаслідок артилерійських обстрілів міста окупаційними військами.