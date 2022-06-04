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    Події в Україні

    Українські захисники на Півдні провели незвичну операцію з порятунку (відео)

    Тварини були дуже виснажені й залякані постійним ворожими обстрілами - Українські захисники на Півдні провели незвичну операцію з порятунку (відео)
    Тварини були дуже виснажені й залякані постійним ворожими обстрілами
    фото: скріншот із відео

    Вояки евакуювали із зони бойових дій двох поні

    Воїни 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу за наказом командування евакуювали з зони бойових дій двох поні. Операцію з порятунку тварин назвали «Підкова», повідомляє підрозділ на своїй сторінці у Facebook.

    Тварини, що перебували у прифронтовому селі на Півдні України, були дуже виснажені й залякані постійним ворожими обстрілами. Їхнє життя було у постійній небезпеці.

    «Нашим лицарям вдалося заспокоїти та приборкати поні, та як тільки це помітили ворожі сили – по українським захисникам було відкрито щільний вогонь», – ідеться у повідомленні.

    Попри всі складнощі, нині тварини у безпеці. За сприяння командування бригади, їх розмістили у Миколаївському зоопарку, де вони отримують належний догляд.

    Раніше співробітники батальйону поліції особливого призначення Нацполіції Луганщини евакуювали із Сєвєродонецька п’ятьох мирних мешканців, які постраждали внаслідок артилерійських обстрілів міста окупаційними військами.

    Теги: росія окупанти війна тварини Україна Facebook окупація #stoprussia
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    Українські захисники на Півдні провели незвичну операцію з порятунку (відео)