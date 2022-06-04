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  4. Посол США побувала у зруйнованій рашистами Бородянці (фото)
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    Події в Україні

    Посол США побувала у зруйнованій рашистами Бородянці (фото)

    Разом із дипломаткою у селищі побувала генпрокурорка України Ірина Венедіктова - Посол США побувала у зруйнованій рашистами Бородянці (фото)
    Разом із дипломаткою у селищі побувала генпрокурорка України Ірина Венедіктова
    фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook

    США підтримують міжнародні розслідування, щоб притягнути до відповідальності за звірства, скоєні в Україні

    Пані посол США в Україні Бріджит Брінк 4 червня відвідала Бородянку в Київській області, щоб на власні очі побачити звірства, скоєні під час жорстокої війни Росії. Разом із дипломаткою у селищі побувала генпрокурорка України Ірина Венедіктова, повідомило посольство США на своїй сторінці у Facebook.

    «Відповідальні за воєнні злочини – включаючи безпосередніх виконавців та замовників – повинні постати перед судом», – наголосили в дипвідомстві.

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    Посол США побувала у зруйнованій рашистами Бородянці (фото)
    Посол США побувала у зруйнованій рашистами Бородянці (фото)
    Посол США побувала у зруйнованій рашистами Бородянці (фото)

    «Окрім нашої безпосередньої підтримки Офісу генерального прокурора України, Сполучені Штати підтримують міжнародні розслідування, щоб притягнути до відповідальності за звірства, скоєні в Україні», – додали в посольстві.

    Раніше посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала аеропорт Гостомеля, де у перші дні війни йшли жорстокі бої з російськими десантниками.

    Напередодні посол США в Україні вручила вірчі грамоти в МЗС. Бріджет Брінк була призначена на посаду 18 травня.

    Зазначимо, що посол США в Україну прибула після трьох років очікування. Попереднього посла Марі Йованович достроково відкликали з Києва у квітні 2019 року, а у травні Дональд Трамп офіційно звільнив її з посади. Глава Білого дому звинуватив Йованович у нелояльності.

    Після цього на посаду посла США в Україні пропонували кандидатуру відставного генерал-лейтенанта Кейта Дейтона, але його так і не призначили на посаду.

    Відтоді місію в Києві очолювали повірені у справах України.

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    Теги: МЗС росія окупанти США війна Дональд Трамп посол аеропорт посольство розслідування Україна Марі Йованович Facebook окупація час Ірина Венедіктова Бріджит Брінк #stoprussia
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    Посол США побувала у зруйнованій рашистами Бородянці (фото)