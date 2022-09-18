Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Захисники відбили атаки ворога у восьми населених пунктах – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Захисники відбили атаки ворога у восьми населених пунктах – Генштаб
Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила 20 ударів
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

За добу російські окупанти завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів

Триває двісті сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Про ситуацію на фронтах станом на вечір 18 вересня повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Ворог не припиняє завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За добу російські окупанти завдали 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ по об’єктах на території України.

Постраждала інфраструктура більш як 20 населених пунктів, зокрема це Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Дворічна, Кам’янка, Спірне, Верхньокам’янське, Красногорівка, Новомихайлівка, Нескучне, Полтавка, Успенівка, Миролюбівка, Біляївка та Високопілля.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник вів обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Катеринівка Сумської областей;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Стрілеча, Козача Лопань, Кудіївка, Висока Яруга, Вовчанськ, Гатище, Бударки, Куп’янськ та Миколаївка;
  • на Краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Білогорівка, Озерне, Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлівка, Зайцеве та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – Костянтинівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Первомайське, Карлівка та Водяне;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Микільське, Кам’янське, Залізничне та Новопавлівка.

На Південнобузькому напрямку противник завдавав вогневого ураження по всій лінії зіткнення. Обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів. Серед них – Українка, Мирне, Квітневе, Новоросійське, Кобзарці та Ольгине.

У зв’язку з нестачею людських ресурсів для відправки на війну в Україні, на території Російської Федерації проводяться заходи так званої «внутрішньої самомобілізації». В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в нижегородській області, зокрема, співробітників організації «Атомохорона» – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій.

На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих «підрозділів МВС». Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію Російської Федерації.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине.

Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила 20 ударів – підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія завдали вогневого впливу по понад 20 об’єктах противника. Зокрема, по 7 пунктах управління і 9 опорних пунктах та районах зосередження особового складу і військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти ППО та понтонні переправи російських окупантів.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту «Львів» 18 вересня успішно приземлився борт з понад 150 українськими миротворцями, які виконували місію в Демократичній Республіці Конго, а тепер допомагатимуть Збройним силам України.

Читайте також: Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ
Теги: Костянтинівка окупанти авіація Генштаб Авдіївка інфраструктура Бахмут Озерне українка

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові проходять навчання з естонськими інструкторами
Як естонці тренують українських військових: Генштаб ЗСУ показав фото
Сьогодні, 15:40
Ракетні війська і артилерія ЗСУ завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів
Окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині, – Генштаб
Вчора, 18:32
Окупанти готують собі шляхи відступу з Херсонської області
Майже 55 тисяч: Генштаб оприлюднив нові втрати ворога
Сьогодні, 09:59

Події в Україні

ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
ЗСУ на Харківщині затрофеїли танк із цікавим маскуванням (відео)
Захисники відбили атаки ворога у восьми населених пунктах – Генштаб
Захисники відбили атаки ворога у восьми населених пунктах – Генштаб
Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода
Зірвані дахи та повалені дерева: на Сумщині розгулялась негода
Рашист із Донеччини розповідає, що вони в кільці, скрізь «укропи» (аудіо)
Рашист із Донеччини розповідає, що вони в кільці, скрізь «укропи» (аудіо)
Українські миротворці повернулися із Конго і допомагатимуть ЗСУ
Українські миротворці повернулися із Конго і допомагатимуть ЗСУ
Росія відмовляється лікувати поранених в Україні «добровольців» – розвідка
Росія відмовляється лікувати поранених в Україні «добровольців» – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
134K
Байден заговорив про ядерний удар: чому це поганий знак для світу
35K
Гройсман кардинально змінив стиль (фото)
27K
Використання іранських дронів Росією є значною загрозою для ЗСУ, – WSJ
22K
Про роль Єрмака у контрнаступі. Диявол ховається в дрібницях
20K
Тищенко «забув» про мерседес. Антикорупційне агентство назвало своїх «жертв» під час війни

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Вчора, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
16 вересня, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
16 вересня, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
16 вересня, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту