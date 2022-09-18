Українські миротворці повернулися із Конго і допомагатимуть ЗСУ

Військові пробули в африканській країні майже рік

У міжнародному аеропорту «Львів» 18 вересня успішно приземлився борт з понад 150 українськими миротворцями, які виконували місію в Демократичній Республіці Конго, а тепер допомагатимуть Збройним силам України. Про це повідомляє АрміяInform.

«Це був другий і крайній рейс з військовослужбовцями 12-ї ротації, які майже рік виконували почесну миротворчу місію в африканській країні», – сказано в повідомленні.

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Коли в березні було оголошено про виведення українського авіаційного підрозділу, дипломати попередили, що це може призвести до серйозної нестачі вертольотів у місії ООН. Вони життєво важливі в боротьбі з різними повстанськими угрупованнями, що базуються в густих лісах Східної частини Конго.

Вісім українських вертольотів становили близько третини парку ООН.

Як зазначається на офіційному акаунті місії ООН у Демократичній Республіці Конго у Twitter, бразильський командувач силами ООН генерал Маркос да Коста сказав, що «їхній 10-річний величезний внесок» був високо оцінений.

Нагадаємо, глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає, що необхідно обговорити питання про направлення миротворців на Запорізьку АЕС.