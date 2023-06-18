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Український льотчик-рекордсмен святкує день народження: як його привітали побратими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Український льотчик-рекордсмен святкує день народження: як його привітали побратими
Ростислав Лазаренко рекордсмен серед пілотів Повітряних сил ЗСУ за кількістю бойових вильотів
фото з відкритих джерел

Побажання Лазоренку побратими написали на боєприпасах

Український льотчик-рекордсмен Ростислав Лазаренко 18 червня святкує день народження. Військовому виповнилося 29 років, повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Привітання Лазаренку побратими написали на боєприпасах.

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«З днем народження тебе, командире», «Павлович, клади х*й на всі проблеми, не пов’язані з війною», – бажають друзі видатному льотчику.

Ростислав Павлович Лазаренко – український військовий льотчик-штурмовик, підполковник Повітряних сил Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Кавалер Хреста бойових заслуг (2022), повний лицар ордена Богдана Хмельницького (2022), кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2023).

Рекордсмен серед пілотів Повітряних сил ЗСУ за кількістю бойових вильотів, у активі Лазаренка їх 336.

Раніше український військовий льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко розповів про свій ювілейний 300-й виліт, який є рекордом серед пілотів ЗСУ.

До слова, Данило Мурашко відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса.

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Теги: льотчик день народження

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