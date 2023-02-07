Головна Новини
search button user button menu button

Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
«Я відвернув!» – це єдине, що встиг прокричати Данило
фото: АрміяInform

З початку російського вторгнення Данило Мурашко знищив велику кількість ворожої техніки та ліквідував понад 600 окупантів

На Донеччині, де тривають важкі бої з російськими окупантами, виконуючи завдання загинув льотчик-герой, командир ескадрильї майор Данило Мурашко. Воїнові було лише 24 роки. Командир загиблого Ростислав розповів про те, яким хлопець був за життя, як всього за кілька місяців він став справжнім асом своєї справи і як наполегливо працював, щоб Україна стала на крок ближчою до перемоги.

На початку повномасштабної війни, попри мінімальний бойовий досвід, Данило і його товариші стали бойовим кістяком підрозділу. Спочатку вони проходили навчання, а у квітні-травні їх відправили «на точку» до Ростислава. Більш досвідчені льотчики тоді не тільки виконували бойовий політ, а й допомагали навчати молодь. Про це пише Армія Inform.

Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса фото 1

Настав час, коли треба було навчати нових ведучих, бо їх ставало дедалі менше. Тоді вибір упав на Данила.

«Спочатку він нервував, пояснював мені кожен елемент польоту. Щось йому давалося легше, щось важче. Приміром, я летів на висоті 30-40 метрів, а він – 60-70. Каже: «Палич, вибач! Знаю, що це небезпечно, але я поки що не можу знизитися, відчуваю, що можу не впоратися… Це була максимально чесна і максимально правильна відповідь! Але він справді дуже швидко вчився. Минуло зовсім небагато часу, як він отримав на горіхи якраз за гранично малу висоту. Кажу йому: «Данька, це, звичайно, добре, що ти вже такий ас, але ж треба думати про безпеку!» Він ніколи не сперечався. Накосячив – уважно вислухав, «виправлюсь», – сказав Ростислав.

Він додав, що від Данила ніколи не можна було почути «Не полечу, втомився, хочу додому». На першому місці в нього була війна, без різниці на якому напрямі. Він воював за всіх українців.

27 січня, за кілька годин до початку сутінків, Ростислав отримав дві цілі. Одну з них віддав хлопцям, які відповідали за цей напрямок, іншу він взяв собі. Раптом він помітив, що Данило сидить без настрою.

– Данько, чому сумний?

– Вчора не літав, позавчора не літав… Виходить, і сьогодні вже не політаю…

– Та не бурчи! Завтра буде погода, будуть нові завдання.

– Можливо, сьогодні? Я встигну!

– Ні, в сутінках повертатися не будеш…

Потім він подався збиратися далі, але знову звернув увагу на Данила.

– Ну добре! Умовив, пішли разом!

Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса фото 2

«Вилетіли, вже підходили до бойового курсу, радіолокаційно спостерігали винищувач противника на дальності, яка була безпечна для продовження польоту, звичайно, з використанням певних тактичних прийомів. Ми були вже недалеко від Краматорська, коли в Даньку прилетіла ракета типу повітря-повітря з боку противника», – додав він.

Попереду був населений пункт. Данилу вдалося відвернути літак. Після катапультування забракло висоти, навіть для розкриття парашута.

«Я відвернув!» Це єдине, що встиг прокричати Даня. Я летів першим, він був за мною. Спочатку навіть майнула думка, можливо, виконує маневр… Тоді глянув у дзеркало і побачив влучання ракети. Ось і все…», – з гіркотою згадує Ростислав.

Загибель Дані стала для Ростислава надзвичайно тяжкою втратою. Проте він впевнений:«Данька б не хотів, аби ми опустили руки. Будемо й далі змінювати тактику й проганяти наволоч із нашої землі! Із такими хлопцями, як у моєму підпорядкуванні, ми точно переможемо!»

Нагадаємо, що Данило Мурашко загинув у Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання 27 січня.

Теги: політ армія війна літак навчання Україна льотчик винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сергій Увицький загинув в Україні, коли був добровольцем у складі армії окупантів
ЗСУ ліквідували генсека Федерації карате Росії
1 лютого, 14:10
Розвідка Британії оцінила ефективність танків «Армата», які можуть використовувати окупанти
Розвідка Британії оцінила ефективність танків «Армата», які можуть використовувати окупанти
25 сiчня, 10:37
Європарламент щойно проголосував за резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного суду
Злочини Росії та Білорусі проти України: Європарламент ухвалив резолюцію
19 сiчня, 13:56
Усі пасажири та члени екіпажу розбилися
Момент авіакатастрофи у Непалі потрапив на відео
15 сiчня, 10:24
Вчительку вигнали за мовну позицію? Реакція Управління освіти Львова
Вчительку вигнали за мовну позицію? Реакція Управління освіти Львова
13 сiчня, 17:49
test
test
12 сiчня, 11:16
Обвинувачена працює інструктором з фізичного виховання в одній з столичних гімназій
Викладачка гімназії, яка називала Київ «власністю Москви», піде під суд (фото)
10 сiчня, 10:51
Пригожин наголосив, що «виключно» підрозділи ПВК «Вагнера» займають позиції в Соледарі
Для чого «кухар Путіна» використовує повідомлення про штурм Соледара – роз'яснення ISW
10 сiчня, 06:07
Лубінець відреагував на рішення ООН розпустити місію з розслідування теракту РФ в Оленівці
Україна відреагувала на рішення ООН з розпуску місії щодо теракту в Оленівці
8 сiчня, 01:21

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Вручення повісток на вулиці. Резніков пояснив, що відбувається
46K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
40K
Росія втратила найбільший атомний підводний човен
22K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
18K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
17K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)

Новини

Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Вчора, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Вчора, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Вчора, 16:04
У Туреччині відкрили «повітряний коридор допомоги» постраждалим
Вчора, 15:16

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту