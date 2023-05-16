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Льотчик-штурмовик Лазаренко поставив рекорд бойових вильотів

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Льотчик-штурмовик Лазаренко поставив рекорд бойових вильотів
Лазаренко здійснює польоти на Су-25
фото з відкритих джерел

Пілот наблизився до рекорду легендарного Івана Кожедуба

Український військовий льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко розповів про свій ювілейний 300-й виліт, який є рекордом серед пілотів ЗСУ. Про це повідомляє АрміяInform.

«Якщо хтось думає, що цим можна пишатися, то ви помиляєтесь. Емоції зовсім інші… Кожного разу відчуваєш страх, кожного разу перед зльотом ти думаєш, чи провернешся цього разу, чи, можливо, це останній політ…» – так описує свій ювілейний виліт підполковник Лазаренко.

Пілот пригадує, що деякі вильоти навіть не хочеться згадувати, але вони все одно приходять уві сні з хлопцями, яких втратив у бою.

«Ніколи не забуду, як Даня Мурашко встиг прокричати «Я відвернув», а вже за мить я побачив в дзеркало влучання ракети, ми летіли парою… І це лише один із трьохсот бойових вильотів», – пригадав льотчик.

Він наближається до рекорду легендарного пілота Івана Кожедуба – радянського льотчика, найбільш результативного аса-винищувача Антигітлерівської коаліції періоду Другої світової війни. Легендарний пілот здійснив 330 бойових вильотів та збив 64 літаки ворога. Свою останню повітряну битву, у якій він збив два FW-190, Кожедуб провів у небі над Берліном.

Крім того, Лазаренко розповів про мету своєї праці: льотчики намагаються врятувати якомога більше воїнів та допомогти їм.

«Якщо ми знищимо хоч одного окупанта, то він вже не зможе вбивати наших хлопців та дівчат. А якщо ми забираємо десятками, а інколи і сотнями, за один виліт, то скільки ми своїх рятуємо?» – пояснив пілот.

Ростислав Лазаренко – український військовий льотчик-штурмовик, підполковник Збройних сил України
Ростислав Лазаренко – український військовий льотчик-штурмовик, підполковник Збройних сил України
фото з відкритих джерел

До речі, підполковник Лазаренко одним з перших був нагороджений Хрестом бойових заслуг. Також він є лицарем ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, кавалером ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

До слова, Данило Мурашко відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса.

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Теги: рекорд льотчик пілот

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