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Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
За прогнозами синоптиків, у четвер в Києві буде хмарно
фото з відкритих джерел

Під час негоди варто надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев

Удень 15 травня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр.   

Загалом, за прогнозами синоптиків, у четвер в Києві буде хмарно з проясненнями, вночі – невеликий, а вдень помірний дощ, вітер південно-західний, температура вночі 8-10°, вдень – 15-18°. 

Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва
Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Києва
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр/Facebook

Рекомендації, яких слід дотримуватись містянам під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт;
  • у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номером: 050-387-35-42 (ЦОДР).

Нагадаємо, 3 травня столицю накрила негода, яка принесла з собою зливу та першу травневу грозу. Негода накоїла лиха в місті. Так, у районі Виноградар внаслідок влучання блискавки сталося займання. Як стверджують місцеві, горів трансформатор.

До слова, весняні заморозки завдали шкоди половині посівів озимих культур на полях правобережної частини Херсонщини. 

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Теги: погода вітер Київ

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