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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 травня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 7 травня
У Києві хмарно з проясненнями
фото: glavcom.ua

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на решті території вночі 8-13°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 25

Сьогодні, 7 травня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Очікуються короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози, лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей без опадів.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на решті території вночі 8-13°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 25°.

Прогноз погоди на 7 травня
Прогноз погоди на 7 травня
Укргідрометцентр

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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