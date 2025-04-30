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У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
Варто триматися подалі від дерев, щоб уникнути ймовірного травмування
фото з відкритих джерел

Під час сильного вітру слід щільно закрити всі вікна будинків 

Завтра, 1 травня, в Києві та області очікуються вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометцентр

Також 1–3 травня у столиці зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Загалом у четвер буде мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі 8-10° тепла, вдень – 16-18°.

Столична влада нагадує, що під час сильного вітру слід всі вікна будинків щільно закрити, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт. 

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18. 

Також коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР). 

Нагадаємо, середньомісячна температура в травні передбачається 15-19 градусів. Це десь на 1,5-2 градуси вище за норму. 

До слова, 27 квітня у Харкові, Сумах і інших східних областях пішов сніг. Відповідні відео з’явилися в соцмережах.

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Теги: Київ телефон Укргідрометцентр Київзеленбуд вітер погода

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