У Полтаві снігоприбиральні трактори боролися з дощем

Місто підтоплює систематичсно через зношену й забиту ливневу каналізацію, яка десятиліттями не отримувала належного обслуговування

Після сильної зливи з градом, що пройшла вдень 20 травня, окремі вулиці Полтави традиційно опинилися під водою. Найбільше постраждав мікрорайон Сади-2 – тут через гідроудар зупинялися автомобілі просто посеред дороги, а зливова каналізація залишалася перевантаженою ще протягом кількох годин після негоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтернет-видання «Полтавщина».

Зокрема, на вулиці Джохара Дудаєва (колишня Нікітченка) очевидці бачили, як водій намагався самостійно виштовхати свій Volkswagen Passat з глибокої калюжі після того, як у машині заглух двигун. Це був не єдиний випадок – подібні ситуації спостерігались і в інших частинах міста.

На місце підтоплення прибули два трактори з ковшами, які намагалися розігнати воду вниз по вулиці. Проте, як повідомляють місцеві жителі, це не дало результату – вода поверталася назад. Особливе обурення викликало те, що затоплення сталося на нещодавно відремонтованій вулиці, де, здавалося б, мала функціонувати сучасна система водовідведення.

Раніше обслуговуванням дощової каналізації займалося комунальне підприємство «ПМШЕД», згодом – харківські підрядники. Нині відповідальність покладена на КАТП-1628. Комунальники вручну очищають дощоприймальні решітки та колодязі, але для масштабніших робіт необхідна спецтехніка, якої підприємство досі не має.

1 квітня КАТП-1628 уклало договір із ТОВ «Трансдорком» на суму 13,3 млн грн щодо ремонту та очищення зливової каналізації. Оплату передбачено за фактом виконання робіт.

У міськраді визнають, що проблема підтоплень швидко не зникне, адже ливнева система вимагає глибокої модернізації, як у фінансовому, так і в технічному аспекті. Протяжність мережі в місті становить 108,92 км, а загальна кількість люків – 4386, з яких 2138 – зливові, а решта –магістральні.

Управління ЖКГ поступово закуповує спецтехніку для КАТП-1628, що в майбутньому дозволить комунальникам обслуговувати мережу без участі зовнішніх підрядників. Проте наразі містяни змушені долати підтоплені вулиці.

Раніше ми писали, що у Полтаві проведено демонтаж пам’ятника, встановленого на місці відпочинку російського імператора Петра I ще в 1849 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Як повідомили в Полтавській міській раді, демонтаж пам'ятника здійснюється поетапно. Спершу всі елементи монумента пройшли технічне обстеження та фахову оцінку.