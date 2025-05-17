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Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 17 травня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 17 травня
Прогноз погоди на 17 травня
фото: glavcom.ua

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі

У суботу, 17 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікується, за даними синоптиків, невеликі, вдень у південних, центральних, Київській та Чернігівській областях помірні дощі (у східних та більшості західних областей вночі без опадів).

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с, на Лівобережжі вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 18-23°; в Карпатах мокрий сніг та дощ, температура впродовж доби 2-7° тепла.

Хмарно з проясненнями, місцями дощі: прогноз погоди на 17 травня фото 1

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8°, вдень 12-14°.

Протягом 12-18 травня жителі міста та гості столиці можуть відвідати низку цікавих культурних подій та мистецьких заходів.

Столичні театри, музеї та бібліотеки традиційно підготували різноманітну програму.

Зокрема, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 18 травня, до Міжнародного дня музеїв, запрошує на відкриття Музейного дворику.  

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Теги: прогноз погоди погода дощ

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