З понеділка Україну накриє холодний фронт

Прогноз погоди на 5 травня

Вже з понеділка в Україні почне змінюватися повітряна маса на холоднішу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталю Діденко.

Зазначається, що вже завтра, 5 травня, у західних, північних, більшості центральних областей максимальна температура повітря знизиться. Зокрема очікується:

на заході до +10...+16 градусів;

на півночі до +12...+18 градусів;

у центральних областях до +17...+22;

на Дніпропетровщині ще буде близько +25.

У південній частині та в східних областях завтра ще втримається тепла погода, очікується +21...+26 градусів.

«Типові травневі дощі з грозами 5 травня ймовірні в західних, північних областях, у центрі, окрім Дніпра з районами. А також на Одещині та Миколаївщині. Це – діяльність холодного атмосферного фронту. На решті території України суттєві опади – навряд», – йдеться в повідомленні.

Вітер південно-західний з переходом в тилу холодного атмосферного фронту на північно-західний, помірний, часом рвучкий.

У Києві в понеділок місцями будуть короткочасні дощі з грозами. Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу +15...+17 градусів.

Нагадаємо, у неділю, 4 травня в Україні синоптики прогнозують прохолодний день. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви 15-20 м/с.