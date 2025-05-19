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Синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде потепління

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде потепління
У більшості областей України 22–23 травня температура повітря становитиме +20…+25°
фото: glavcom.ua/Станіслав Груздєв

На вихідних Україну очікує короткочасне похолодання

У четвер і п’ятницю, 22–23 травня, температура повітря в більшості областей України становитиме +20…+25°, винятком будуть західні регіони, де температура сягатиме +15…+20°. Про це повідомляє «Главком» з посиланням синоптикиню Наталку Діденко.

«Завтра, 20 травня, в Україні переважатиме знову волога погода із періодичними дощами. Прояснення із сонечком також будуть. Температура повітря протягом дня становитиме +13+18 градусів, на Волині, Рівненщині та на Луганщині +17+20 градусів», – написала вона.

Синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде потепління фото 1

На вихідні, 24 і 25 травня, синоптики прогнозують короткочасне похолодання, а потім буде знову тепло.

Нагадаємо, у понеділок, 19 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с; вдень у південно-східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°; на решті території вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°, на Закарпатті та Прикарпатті 8-13°. В Карпатах помірний, місцями значний мокрий сніг та дощ; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 15°.

Синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде потепління фото 2

Синоптикиня Наталка Діденко раніше повідомила, що у понеділок, 19 травня потепліє, але в західних областях країни вже ж утримається прохолодна погода. Зі слів синоптикині, у вівторок, 20 травня знову Україну накриє прохолодна погода та дощі. Вже в середу, 21 травня прийде «скромне» потепління, але воно може затриматись.

До слова, у четвер, 15 травня, на Львівщині випав сніг. Опади сталися в гірських районах, зокрема в населених пунктах Тухолька, Славське та Плав'є.

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Теги: погода прогноз погоди Наталка Діденко

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