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«Укренерго» встановило нові ліміти споживання електрики

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Укренерго» встановило нові ліміти споживання електрики
В «Укренерго» встановили нові ліміти споживання електрики
фото з відкритих джерел

Ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях

Національна енергетична компанія «Укренерго» встановила нові ліміти споживання електроенергії на понеділок, 30 січня.
Про це ДТЕК повідомляє в Телеграмі.

Зокрема, денний ліміт для Києва встановлений на рівні 974 МВт, нічний – на рівні 667 МВт. Для Київської області на день виділені 703 МВт, на ніч – 613 МВт.

Для Дніпропетровської області денний ліміт становить 1192 МВт, нічний – 1217 МВт.

Зазначається, що такі обмеження дозволяють Києву, Київській і Дніпропетровській областям іти за графіком стабілізаційних відключень.

Натомість в Одеській область, за даними ДТЕК, через руйнування енергетичної інфраструктури триватимуть екстрені відключення.

Нагадаємо, що через постійні атаки Росії на об’єкти вітчизняної енергетичної інфраструктури, по всій країні спостерігаються проблеми з постачанням електроенергії.

 Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Втім, енергосистема все ще відновлюється після попередніх серій ворожих ракетних обстрілів, які спричинили пошкодження енергоблоків електростанцій. В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.

Крім того, з технічних причин у ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився.

Енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Раніше генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що енергосистема по суботах та неділях стикається з найбільшим дефіцитом. 

Теги: Укренерго Запорізька АЕС електроенергія

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