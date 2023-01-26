Після останньої атаки в енергосистемі виник значний дефіцит потужностей, – «Укренерго»

Росіяни вразили енергооб’єкти у трьох регіонах України, що призвело до значного дефіциту потужності

Під час останньої атаки окупанти пошкодили енергетичне обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах, через що в системі виник значний дефіцит потужностей і до всіх областей доведені ліміти споживання. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

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«Вночі та зранку ворог знову завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. Це вже 13 ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України. Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах», – сказано в ньому. Зазначається, що у Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів було знищено основне високовольтне обладнання.

Крім того, остання атака призвела до проблем з енергоживленням на півдні України, в тому числі й в Одеській області, а під час атаки по всій країні були запроваджені аварійні відключення електроенергії. «Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання», – підсумували в «Укренерго».

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Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах. Також колишній міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель вважає, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не враховує руйнування енергосистеми, коли накладає на обленерго штрафи за недотримання графіків відключення світла.