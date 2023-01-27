Експерти МАГАТЕ повідомили про вибухи поруч із Запорізькою АЕС

Про вибухи експерти останнім часом повідомляли майже щодня

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляють, що за межами Запорізької АЕС сталися потужні вибухи. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

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«Майже щодня в останні дні та тижні команда МАГАТЕ з ядерної безпеки та безпеки на станції повідомляла про такі події в штаб-квартиру у Відні», – йдеться у повідомленні.

Деякі вибухи відбуваються на певній відстані від ЗАЕС, інші здаються набагато ближче до самого об’єкта.

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«Вчора приблизно о 10 годині ранку за місцевим часом пролунали вісім сильних вибухів, які спричинили вібрацію вікон офісів заводу, а сьогодні було чутно ще більше», – зазначили в МАГАТЕ.

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі сказав, що ознаки бойових дій поблизу ЗАЕС підкреслюють життєво важливе значення впровадження зони ядерної безпеки та захисту навколо неї.

Така зона допомогла б захистити ЗАЕС, упевнившись, що вона не є ціллю, а також не використовується для атак з майданчика.

«Я вже кілька місяців закликаю створити зону охорони ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції. Я вдячний за потужну підтримку, яку я отримав від багатьох світових лідерів, у тому числі в Європі, але потрібно більше. Ми не можемо зупинитися», – сказав Гроссі у Європарламенті, і нагадав, що переговори з Україною та Росією були складними, оскільки торкалися військових питань.

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив важливість якнайшвидшого створення зони безпеки навколо майданчика Запорізької АЕС.

«Я закликаю до створення зони захисту та ядерної безпеки навколо ЗАЕС упродовж багатьох місяців. Я вдячний за рішучу підтримку, яку отримав від багатьох світових лідерів, у тому числі в Європі, але потрібно більше», – цитує офіційний сайт МАГАТЕ заяву Гроссі в Європарламенті.

Нагадаємо, групи експертів ядерної агенції ООН працюють на Південноукраїнській, Рівненській та Чорнобильській АЕС. На початку цього тижня місія МАГАТЕ також прибула на Хмельницьку АЕС.

До слова, раніше директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що через загострення на фронті погіршується також і ситуація навколо Запорізької АЕС. Тому виникла необхідність термінового створення безпечної зони навколо станції.