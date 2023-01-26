«Укренерго» запровадило аварійні відключення після ракетних ударів: деталі

Дефіцит в системі залишається значний. До всіх областей доведені ліміти споживання

Сьогодні вночі та зранку 26 січня ворог завдав удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. У всіх регіонах були введені аварійні відключення світла. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

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«Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» зазначає, що проблеми з енергоживленням, спричинені атакою, на півдні, в тому числі й в Одеській області. По всій Україні під час обстрілу були введені аварійні відключення. Наразі планові графіки обмежень поступово повертаються.

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Дефіцит в системі залишається значний. До всіх областей доведені ліміти споживання.

Тим часом ДТЕК зазначає, що у Києві, Київській та Дніпропетровській областях продовжують діяти екстрені відключення. «Під час останньої атаки Росія завдала значної шкоди українській енергосистемі, через що енергетики не можуть повернутись до стабілізаційних відключень», – повідомили у компанії.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомили про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

Згодом стало відомо, що окупанти сьогодні вдарили ракетами по Києву. Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.