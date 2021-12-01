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    «Укроборонпром» представив модернізований командирський танк Т-64БВК (відео)

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    Оновлена машина успішно пройшла випробування - «Укроборонпром» представив модернізований командирський танк Т-64БВК (відео)
    Оновлена машина успішно пройшла випробування
    фото: ukroboronprom.com.ua

    Фахівці покращили тактико-технічні характеристики бойової машини

    Державний концерн «Укроборонпром» продемонстрував модернізований танк Т-64БВК. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Модернізацію танку здійснювало Держпідприємство «Харківський бронетанковий завод». Оновлена техніка успішно пройшла типові випробування.

    Фахівці підприємства встановили на машині сучасні прилади спостереження, зокрема й тепловізійні, телевізійну систему спостереження за навколишнім простором задньої півсфери, новітню апаратуру супутникової навігації та командирську башту з кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм. Були замінені і прилади освітлення, радіостанція, апаратура внутрішнього зв'язку та комутації, передні викидні щитки тощо.

    Оновлений танк отримав додатковий фільтр грубого очищення паливної системи котла-підігрівача, ще одну камеру спостереження для командира з дальністю виявлення до 2000 м, посилений захист кулемета НСВТ і паливних баків, дзеркала заднього виду, передні гумометалеві екрани та низку інших вдосконалень. Схожі роботи працівники заводу проводять з партією танків Т-64БВ, які не є командирськими.

    Зазначимо, що різні модифікації радянських танків Т-64 є основними українськими бойовими танками.

    Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» отримав пів мільярда прибутків за пів року.

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    Теги: завод Укроборонпром озброєння
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    «Укроборонпром» представив модернізований командирський танк Т-64БВК (відео)