«Укроборонпром» представив модернізований командирський танк Т-64БВК (відео)

Фахівці покращили тактико-технічні характеристики бойової машини

Державний концерн «Укроборонпром» продемонстрував модернізований танк Т-64БВК. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Модернізацію танку здійснювало Держпідприємство «Харківський бронетанковий завод». Оновлена техніка успішно пройшла типові випробування.

Фахівці підприємства встановили на машині сучасні прилади спостереження, зокрема й тепловізійні, телевізійну систему спостереження за навколишнім простором задньої півсфери, новітню апаратуру супутникової навігації та командирську башту з кулеметом НСВТ калібру 12,7 мм. Були замінені і прилади освітлення, радіостанція, апаратура внутрішнього зв'язку та комутації, передні викидні щитки тощо.

Оновлений танк отримав додатковий фільтр грубого очищення паливної системи котла-підігрівача, ще одну камеру спостереження для командира з дальністю виявлення до 2000 м, посилений захист кулемета НСВТ і паливних баків, дзеркала заднього виду, передні гумометалеві екрани та низку інших вдосконалень. Схожі роботи працівники заводу проводять з партією танків Т-64БВ, які не є командирськими.

Зазначимо, що різні модифікації радянських танків Т-64 є основними українськими бойовими танками.

Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» отримав пів мільярда прибутків за пів року.

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