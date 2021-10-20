Україна відправила танк у США

БМ «Оплот» виготовлено в сучасній комплектації та повністю готовий до експлуатації

Державна компанія «Укрспецекспорт» відправила до США танк «Оплот» у рамках виконання контракту від 2018 року про виготовлення та відвантаження цієї бойової машини. Про це повідомив генеральний директор компанії Вадим Ноздря.

«Танк відбув до США в рамках виконання контракту на виготовлення та відвантаження цієї бойової машини між спецекспортером та американським замовником. Танк виготовлено в сучасній комплектації та повністю готовий до експлуатації», – інформує пресслужба «Укроборонпрому».

У компанії нагадали, що танк БМ «Оплот» – це основний бойовий танк українського виробництва. Бойову машину виготовляють на заводі імені Малишева.

Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) і низьколітаючих на малих швидкостях повітряних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.

Виконання широкого кола бойових завдань можливе за різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умов у діапазоні температури навколишнього середовища від -40°С до +55 °С, за відносної вологості повітря до 98% при температурі +25° С, висоті до 3000 м над рівнем моря і запиленості повітря, що трапляється під час експлуатації.

До слова, 19 жовтня в Україну прибув глава Пентагону. Міністр оборони США вшанував пам’ять загиблих українських героїв. Потім Ллойд Остін провів зустріч із Зеленським.



