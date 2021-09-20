«Укроборонпром» отримав пів мільярда прибутків за пів року

Підприємствами концерну «Укроборонпром» за перше півріччя сплачено податків на суму 1,9 млрд грн

Загальна сума доходів підприємств становить 10,3 млрд грн

За перше півріччя 2021 року підприємства державного концерну «Укроборонпром» прозвітували про 517,6 млн грн зведеного чистого прибутку. Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану концерну, пише «Марлін».

До звіту включені фінансові показники 78 суб’єктів господарювання.

«Загальна сума доходів підприємств становить 10,3 млрд грн. За даним показником виконання плану склало 99,5%», – уточнили у концерні.

Фінансові показники компанії «Укроборонпром» за перше півріччя 2021 року

Станом на липень 2021 року активи концерну оцінюються у 73,6 млрд грн. «Укроборонпром» також має 48,3 млрд грн фінансових зобов’язань.

Протягом звітного періоду підприємствами концерну «Укроборонпром» сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 1,9 млрд грн, що більше від плану на 209 млн грн (виконання на 112,3%).

У звіті також йдеться про проблеми підприємств-учасників концерну, які негативно вплинули на формування фінпоказників:

перенесення термінів виконання діючих контрактів на невизначений термін, пов’язане з призупиненням експортно-імпортних операцій через Covid-19;

низька завантаженість виробничих потужностей підприємств державними контрактами та незначним фінансуванням укладених контрактів;

незадовільна робота деяких керівників в управлінні державним майном.

Негативні фактори призвели до того, що деякі підприємства перейшли на скорочений тиждень роботи.

Для покращення ситуації на підприємствах управлінням Укроборонпрому було звільнено 5 керівників, ще одного – увільнено від виконання обов’язків, одному оголошено догану.

З грудня 2020 року «Укроборонпром» очолює Юрій Гусєв.

У липні Верховна Рада України ухвалила закон «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який передбачає проведення реформи корпоративного управління концерну «Укроборонпром». Документ досі знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що державний концерн «Укроборонпром» є стратегічним виробником озброєння та військової техніки в Україні, в управлінні якого знаходяться 118 суб’єктів господарювання: 7 казенних підприємств і 99 державних підприємств та 12 акціонерних товариств.

Також нагадаємо, що «Укрспецекспорт» відсвяткує 25-річчя за 2 млн грн державних коштів.

В Офісі президента повідомляли, що «Укроборонпром» привіз із США контракти на $2,5 млрд.