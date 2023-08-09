Кабмін спростив отримання низки послуг для водіїв

Техпаспорт та номерні знаки тепер можна отримати поштою або кур'єром

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та номерні знаки, оформлені через портал «Дія» або Електронний кабінет водія (ЕКВ), тепер можна отримати поштою або кур'єром. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомляється на урядовому порталі.

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Також документ дозволяє пересилання посвідчення водія через міжнародні поштові відправлення. Українці за кордоном зможуть обміняти права через «Дію» чи ЕКВ та отримати пластиковий документ у поштовому відділенні відповідної країни.

Загалом постановою визначено особливості електронної інформаційної взаємодії МВС з іншими суб'єктами для автоматизації процесу перевірки відомостей, необхідних для надання послуги сервісними центрами МВС.

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Зміни запроваджено у межах підготовки до повноцінного впровадження послуги реєстрації автомобіля онлайн з вересня 2023 року.

У МВС нагадують, що посвідчення водія вже зараз можна обміняти через застосунок «Дія» або ЕКВ і в межах України отримати їх на пошті. За неповний рік цією опцією скористалися понад 25 000 осіб.

Нагадаємо, із 7 серпня в Україні запрацювала нова сервісна послуга від МВС, що дозволяє громадянам обирати та бронювати бажаний номерний знак для авто. Замовити послугу можливо за типом транспортного засобу.

До слова, набула чинності постанова Кабміну № 437, яка вносить зміни до процедури першої реєстрації на території України нових авто. Зазначається, що завдяки змінам автосалони зможуть реєструвати транспортні засоби від імені покупця без необхідності нотаріального оформлення довіреності, а також необов’язковими тепер стають «транзитні» номерні знаки.