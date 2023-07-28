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Порятунок друкованої преси. Спілка журналістів відкриває гарячу лінію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Порятунок друкованої преси. Спілка журналістів відкриває гарячу лінію
НСЖУ назвала критичною ситуацію, що склалася через відсутність ефективної співпраці між редакціями українських газет та АТ «Укрпошта»
фото: konkurent.ua

Спілка закликала до негайних дій щодо порятунку газет, особливо в прифронтових і прикордонних регіонах. «

Національна спілка журналістів України створила гарячу лінію для передплатників, представників поштового зв’язку, редакцій друкованих медіа, на яку можна буде повідомити про порушення, пов’язані з доставкою періодичної преси та непродумане звільнення працівників пошти. Про це повідомив голова спілки Сергій Томіленко.

«Із залученням матеріалів, які буде зібрано, Національна спілка журналістів України спільно з редакторами ЗМІ підготує пропозиції до Уряду, – зазначив Томіленко.

Як зазначив голова НСЖУ, у найбільшому журналістському об`єднанні ситуацію, що склалася в усій Україні через відсутність ефективної співпраці між редакціями українських газет та АТ «Укрпошта», називають критичною. Спілка закликала до негайних дій щодо порятунку газет, особливо в прифронтових і прикордонних регіонах. «Реагуючи на звернення НСЖУ, керівник АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський запевнив, що готовий почути конструктивні, економічно обґрунтовані зауваження НСЖУ», – запевнив Томіленко.

Він також зазначив, що для підготовки таких зауважень НСЖУ створила робочу групу, до якої ввійшли редактори друкованих медіа, юристи та фахівці Національної спілки журналістів України. «На першому засіданні робочої групи, яке відбулося 25 липня, було вирішено створити гарячі лінії з метою збору інформації про проблеми газетярів у роботі з «Укрпоштою» з подальшим обговоренням цих проблем з самою «Укрпоштою», Міністерством культури та Офісом президента України для пошуку виходу з ситуації, що склалася», – сказав голова спілки.

В «Укрпошті» пропонують наводити конкретні факти, по яких необхідно ухвалювати рішення. «На нашу думку, це цілком виправдане побажання. Тому ми працюватимемо над тим, щоб максимально зібрати звернення з місць», – каже голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Тож Національна спілка журналістів України звертається до редакцій газет з усієї України, працівників пошти, голів місцевих громад із проханням повідомляти про факти необґрунтованого, на вашу думку, звільнення працівників пошти у вашому населеному пункту, або про недоправлення вам передплачених газети/журналу.

Раніше журналісти поскаржились президенту на проблему друкованих медіа. НСЖУ наголошує, що газети опинилися на межі банкрутства через скорочення кількості листонош, закриття передплатних відділів обласних дирекцій, поштових відділень, бюрократичні процедури. 

Теги: Укрпошта журналіст Ігор Смілянський пошта звільнення

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