Відома поштова марка про «русскій воєнний корабль...» здобула «філателістичний Оскар»

У конкурсі взяли участь 35 країн-учасниць

Легендарна поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді …!» здобула гран-прі нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» в Італії. Про це повідомляє пресслужба «Укрпошти».

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«Українські поштові марки продовжують підкорювати світ та отримувати відзнаки на міжнародних конкурсах. Легендарна марка «Русскій воєнний корабль, іді…!», яка була презентована «Укрпоштою» 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія) – гран-прі, або як його ще називають самі організатори – «філателістичний Оскар», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до складу міжнародного журі конкурсу філателістичної премії «Азіаго» входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, урядовці. Серед 35 країн-учасниць «філателістичний Оскар 2023» за найкращу марку здобула «Укрпошта».

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Нагадаємо, фраза на марці – це відповідь українських прикордонників, захисників острова Зміїний, російському кораблю на пропозицію здатися в день вторгнення військ РФ в Україну, 24 лютого, стала символом мужності та незламного духу українського народу у боротьбі проти загарбників.

Як повідомлялося, 7 липня «Укрпошта» представила спеціальний благодійний випуск рамки «ПТН ПНХ!», що містить відповідну поштову марку з відбитком штемпеля «Перший день. Київ. 24.02.2023» та поштову картку, які були випущені до річниці повномасштабної війни.