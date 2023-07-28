«Пошта Молдови» припинила відправляти посилки до Росії

Клієнти «Пошти Молдови» зможуть отримувати листи та посилки, які були відправлені з Росії до республіки

«Пошта Молдови» припинила прийом усіх поштових відправлень до Росії

Державне підприємство «Пошта Молдови» тимчасово припинило прийом усіх поштових відправлень до Росії у зв'язку з неможливістю відправлення в цьому напрямі. Про це йдеться на сайті підприємства.

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«У зв'язку з неможливістю пересилання міжнародних поштових відправлень до Росії ДП «Пошта Молдови» повідомляє про тимчасове припинення прийому всіх поштових відправлень в даному напрямку. Тому починаючи з 28.07.2023 прийом усіх поштових відправлень (EMS, кореспонденція, посилки) до РФ припиняється», – йдеться у повідомленні на сайті підприємства. У ньому наголошено, що про відновлення послуги буде повідомлено додатково.

При цьому клієнти «Пошти Молдови» зможуть отримувати листи та посилки, які були відправлені з Росії до республіки.

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У травні минулого року «Пошта Молдови» вже призупиняла на три тижні доставку пошти до Росії, але проблему вдалося врегулювати. Така сама перерва трапилася і в другій половині травня – на початку червня цього року.

Нагадаємо, уряд Молдови ухвалив рішення скоротити кількість акредитованих дипломатів і техніко-адміністративних співробітників посольства РФ у Кишиневі. Їхня кількість зменшиться з 84 до 25.

До слова, уряд Японії вів низку санкції проти Росії, що стосуються ввезення авто та запчастин для автомобілів.