На помилкову африканську адресу надійшли вісім листів від Міноборони Австралії, призначених для США

До адреси електронної пошти одержувача додавали ідентифікатор «.ML» замість військового домену «.MIL»

Протягом понад 10 років мільйони електронних листів, повʼязаних зі Збройними силами США, помилково відправляли до західноафриканської країни Малі. Про це пише Financial Times.

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Причиною цьому стала помилка – до адреси електронної пошти одержувача додавали ідентифікатор «.ML» замість військового домену «.MIL».

Значна частина листів – це спам, серед них не було засекречених. Але деякі повідомлення містять конфіденційні дані про військових США та їхні родини. За даними журналістів, в електронних листах були медичні записи, інформація про документи, що посвідчують особу, списки персоналу на військових базах, фотографії військових баз, звіти військово-морської інспекції, списки екіпажів кораблів, податкові записи тощо.

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Один з листів, надісланий на початку цього року, містив маршрут поїздки начальника штабу армії США, генерала Джеймса Макконвілла до Індонезії. Там був «повний список номерів кімнат», а також «подробиці отримання ключа від номера Макконвілла у Grand Hyatt Jakarta».

Також на помилкову адресу надійшли вісім листів від Міноборони Австралії, призначених для США. У них ішлося про проблеми корозії, які впливають на австралійські винищувачі F-35

Нагадаємо, три провідні оборонні компанії США (RTX, L3Harris і Northrop Grumman) збираються впровадити в американській армії «незалежний інтернет», який забезпечить військовим зв'язок у будь-якій точці світу. Інженери цих компаній хочуть з'єднати в єдину інтернет-мережу супутники й наземні базові станції для безшовної передачі сигналу.

До слова, росіянам слід готуватися до відключення від світового інтернету, а владі – забезпечити стійкість Рунету, «про всяк випадок».