Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці

Роман Ващук закликав владу припинити «культ виконувачів обов’язків»

Органам податкової та митної сфери потрібне постійне керівництво, однак нині там панує культ «виконувачів обов’язків». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів експосол Канади в Україні, бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук.

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«З точки зору світової практики, краще мати постійних керівників, які б були наділені повними повноваженнями і могли б тоді питати зі своїх підлеглих, що і як робиться. Але ми працюємо в тих умовах, які є, і доводиться в них знаходити розуміння», – пояснив свою думку Роман Ващук.

За словами бізнес-омбудсмена, тимчасові очільники митних та податкових органів стараються як можуть. Але, на таких прикладах як «Укрпошта», «Укрзалізниця», видно що наділені повноваженнями керівники можуть змінити на краще не тільки формальний, але й неформальний KPI і поведінку людей в їхніх організаціях.

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Нагадаємо, що українські підприємці, які були змушені виїхати за кордон, визнають, що в інших країнах їм складніше, ніж в Україні, бо за кордоном є більше правил. Українське законодавство щодо ФОПів значно ліберальніше.