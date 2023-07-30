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Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці
Податкова та митниця повинні мати постійних керівників
фото з відкритих джерел

Роман Ващук закликав владу припинити «культ виконувачів обов’язків»

Органам податкової та митної сфери потрібне постійне керівництво, однак нині там панує культ «виконувачів обов’язків». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів експосол Канади в Україні, бізнес-омбудсмен в Україні Роман Ващук.

«З точки зору світової практики, краще мати постійних керівників, які б були наділені повними повноваженнями і могли б тоді питати зі своїх підлеглих, що і як робиться. Але ми працюємо в тих умовах, які є, і доводиться в них знаходити розуміння», – пояснив свою думку Роман Ващук.

За словами бізнес-омбудсмена, тимчасові очільники митних та податкових органів стараються як можуть. Але, на таких прикладах як «Укрпошта», «Укрзалізниця», видно що наділені повноваженнями керівники можуть змінити на краще не тільки формальний, але й неформальний KPI і поведінку людей в їхніх організаціях.

Нагадаємо, що українські підприємці, які були змушені виїхати за кордон, визнають, що в інших країнах їм складніше, ніж в Україні, бо за кордоном є більше правил. Українське законодавство щодо ФОПів значно ліберальніше.

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Теги: митниця Укрзалізниця бізнес Укрпошта кордон роман

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