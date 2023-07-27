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Масована атака «Калібрів» та дронів: ситуація в регіонах після обстрілу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масована атака «Калібрів» та дронів: ситуація в регіонах після обстрілу
Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району
фото: пресслужба ДСНС

Ворог атакував Нікополь важкою артилерією

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

За даними Повітряних Сил ЗСУ вчора ввечері окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма ракетами «Кинджал» у напрямку Хмельницької області. Внаслідок збиття ракет уламки впали у населених пунктах Хмельницького району.

Крім того, уламки ракети впали на території приватного будинку у Старокостянтинівській громаді. Пошкоджено авто.

Вночі під час повітряної тривоги Хмельниччина знову була під прицілом ворога. «шахеди», запущені РФ, були знищені силами та засобами Повітряних Сил у межах Хмельницької області. Постраждалих немає.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (25 вибухів), із мінометів,  Новгород-Сіверський район. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці було зафіксовано чотири обстріли (16 вибухів). Обстріляно 4 населених пункти у Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській громадах. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Вчора протягом дня ворог здійснив  14 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 96 вибухів.

Обстріляно 10 населених пунктів у шести громадах області: Білопільській, Краснопільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській.

Вінниччина

Вчора вдень у передмісті Вінниці було збито дві ракети «Калібр».  Уламки одної впали в районі готельного комплексу, другої – тепличного господарства.  Постраждали п’ять осіб. Усім надана необхідна медична допомога.

Кіровоградщина: вчора ввечері над областю ППО знищили чотири ракети. Обійшлося без руйнувань і людських жертв. Під час нічної тривоги – без надзвичайних ситуацій.

Дніпропетровщина

Вчора ввечері оборонці збили над областю ракету. Через падіння уламків сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Люди не постраждали.

Також ворог атакував Нікополь важкою артилерією. Пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство. Побиті 3 житлові будинки, авто, газогін та лінії електропередач. Одна господарська споруда знищена. Минулося без жертв.

Вночі російська армія гатила по Нікопольщині. Обстріляла район сім разів. З важкої артилерії рашисти поцілили по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені освітній заклад, адмінбудівня, компанія зв'язку, пошта та церква. Побиті два 2-поповерхові будинки і господарська споруда. Понівечені лінії електропередач. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.  Люди не постраждали. Атакував агресор область і безпілотником. Та захисники з ПвК «Схід» його збили.

Запорізька область

За минулу добу військові РФ здійснили 72 удари по 19 населених пунктах області.

Зафіксовано 64 артилерійські обстріли по Залізничному, Чарівному, Червоному, Білогір'ю, Малинівці, Кам'янському, Степовому, Приморському та іншим прифронтовим селам. Крім цього, ворог здійснив авіаційні удари по Оріхову, Новодарівці, Преображенці, Малій Токмачці та П'ятихаткам, РСЗВ-обстріли по Оріхову та Новодарівці й атакував Гуляйполе використовуючи БПЛА.

В результаті ворожих обстрілів надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд. Без постраждалих.

Харківщина

Минулої ночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району. Зафіксовано влучання поруч з 5-поверховим житловим будинком. Будинок пошкоджено, в одній з квартир обвалилася стіна. Також пошкоджено сусідній 9-поверховий будинок.

Загинула жінка 74 років. Постраждали жінки 35-ти, 81-го та 71-го років та 74-річний чоловік. Наразі ДСНС розбирає завали.

Вночі зафіксовано влучання ракетою С-300 у будівлю колишньої санстанції у смт Великий Бурлук Куп'янського району. Будівля зазнала пошкодження, сталася пожежа.

На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке Харківського району, Охримівка Чугуївського району та Колодязне Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли.

У с. Івашки Богодухівського району вчора мінометним обстрілом пошкоджено будівлю Івашківського ліцею. Внаслідок обстрілу с. Перовське з мінометів пошкоджено електропідстанцію.

Луганщина

Із двох боків атакували росіяни на нашій ділянці фронту, але українські військові втримали позиції. Ворог не досяг успіху ані південніше Новоселівського, ані поблизу Діброви.

За добу противник здійснив  125 обстрілів( 656 снарядів): РСЗВ – 7 артилерійських – 47 танкових – 11  БПЛА - 5 авіаційний - один.

Донеччина

За добу під рашистським вогнем —16 населених пунктів області: Часів Яр, Торецьк, Красногорівка, Залізне, Курахове, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с.Макарівка, с.Соловйове, с.Благодатне, с.Васюківка, с.Іванівське, с.Білокузьминівка, с.Новомихайлівка, с.Кліщіївка.

Пошкоджено 28 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирних), цивільний автомобіль, електропідстанція. За добу по області: одна людина загинула, дев’ять – поранено.

Одещина

Вночі ворог завдав ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Ракети «Калібр» було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення.

Влучанням в одну з адмінбудівель порту вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Миколаївщина

Вчора ворог здійснив мінометний обстріл, сьогодні зранку – артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Минулося без постраждалих.

Також вчора було зафіксовано артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 40 обстрілів (243 снаряди), з них по м. Херсон – один артилерійський обстріл( 3 снаряди).

Ворогом влучено в райони 19 населених пунктів області; будівлю освітнього закладу та територію двох фермерських господарств у Бериславському районі. Жертв та поранених серед населення немає. 

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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