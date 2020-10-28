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    Укрзалізниця у пікові години запустить додаткові потяги у напрямку Тетеріва

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    Укрзалізниця добавить ще п'ять потягів до Бородянки та Ірпеня і Тетеріва - Укрзалізниця у пікові години запустить додаткові потяги у напрямку Тетеріва
    Укрзалізниця добавить ще п'ять потягів до Бородянки та Ірпеня і Тетеріва

    У столичному регіоні одним з найбільш перевантажених є Тетерівський напрямок (це й Бородянка, Клавдієво, Буча, Ірпінь), - Перцовський

    Укрзалізниця у пікові години запустить додаткові поїзди у напрямку Тетеріва. Про це повідомив керівник філіалу «Пасажирська компанія» Укрзалізниці Олександр Перцовський.

    «Починаємо системно розглядати найбільш перенаселені приміські маршрути, де люди дістаються міст як «кільки в банці». Так, у столичному регіоні одним з найбільш перевантажених є Тетерівський напрямок (це й Бородянка, Клавдієво, Буча, Ірпінь). Тут же й суттєві автозатори. Я особисто на цей напрямок отримую найбільше скарг щодо перевантаження, й за нашими замірами в пікові часи тут населеність поїздів складає під 140-150%», – написав Перцовський.

    За його словами, Південно-Західна залізниця віднайшла можливість перерозподілити ресурс. 

    Додаткові потяги курсуватимуть:

    • 6602 Тетерів-Борщагівка (4:05/5:54);
    • 7008 Бородянка-Борщагівка (7:55/9:11);
    • 6616 Бородянка-Борщагівка (10:00/11:21).

    Також на вечірні піки передбачаються маршрути:

    7009 Святошин-Бородянка (18:22/19:17) та 6625 Київ-Тетерів (19:21/21:16).

    Нагадаємо, Укрзалізниця відновила продаж квитків до міст «червоної зони».

    Укрзалізниця залізниця Ірпінь Буча
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