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    Укрзалізниця повертає співробітників з карантину

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    У повному режимі раніше вже почали працювати працівники, задіяні у виконанні комплексів робіт з поточного утримання і ремонту колії, штучних споруд - Укрзалізниця повертає співробітників з карантину
    У повному режимі раніше вже почали працювати працівники, задіяні у виконанні комплексів робіт з поточного утримання і ремонту колії, штучних споруд

    Близько 16 тисяч співробітників повертаються до п'ятиденного робочого тижня з 1 листопада

    Понад 16 тисяч співробітників Укрзалізниці з 1 листопада повертаються до п'ятиденного робочого тижня. Про це повідомляє пресслужба товариства.

    Зазначається, що мова йде про cпівробітників виробничих підрозділів, оплата яких тарифікується: машиністів-інструкторів бригад спеціального самохідного рухомого складу, інструкторів кранових бригад та інших.

    В Укрзалізниці поінформували, що у повному режимі раніше вже почали працювати працівники, задіяні у виконанні комплексів робіт з поточного утримання і ремонту колії, штучних споруд.

    «П'ять днів на тиждень також працюють батьки-одинаки з неповнолітніми дітьми та працівники, яким до виходу на пенсію за віком залишилось три і менше роки», – йдеться у повідомленні.

    Нагадуємо, раніше в Укрзалізниці заявляли про можливе повернення до п’ятиденного робочого тижня до кінця 2020 року. 

    Як повідомлялося 19 жовтня, «Укрзалізниця» закрила продаж квитків на дев'яти станціях.

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