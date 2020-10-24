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    Суспільство

    Укрзалізниця відновила продаж квитків до міст «червоної зони»

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    З 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільск - Укрзалізниця відновила продаж квитків до міст «червоної зони»
    З 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільск

    Обмеження вводилися у зв’язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу

    Укрзалізниця ухвалила рішення відновити 26 жовтня продаж квитків до міст, які потрапили до «червоної зони» карантину.

    Про це повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.

    З опівночі понеділка, 26 жовтня, коли набере чинності нове карантинне зонування, «Укрзалізниця» поверне в продаж квитки на потяги в міста «червоної зони». Також рішення було прийнято за результатами засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т. Шевченка, Суми.

    Водночас з 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільск, поїзди курсуватимуть без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися у встановленому порядку.

    До слова, 12 жовтня, «Укрзалізниці» загрожує колапс: Кабмін відбирає приміщення, де «мозковий» центр.

    Нагадаємо, за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця з 19 жовтня припинила продаж квитків на певних станціях.

    Як повідомлялося, Укрзалізниця повертає співробітників з карантину.

    Кабмін Укрзалізниця карантин коронавірус
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