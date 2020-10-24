Укрзалізниця відновила продаж квитків до міст «червоної зони»



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З 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільск

Обмеження вводилися у зв’язку з посиленням карантинних заходів через поширення коронавірусу

Укрзалізниця ухвалила рішення відновити 26 жовтня продаж квитків до міст, які потрапили до «червоної зони» карантину.

Про це повідомляє офіційний сайт Укрзалізниці.

З опівночі понеділка, 26 жовтня, коли набере чинності нове карантинне зонування, «Укрзалізниця» поверне в продаж квитки на потяги в міста «червоної зони». Також рішення було прийнято за результатами засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Хмельницький, Тернопіль, Гречани, Славута, Волочиськ, Дунаївці, ім. Т. Шевченка, Суми.

Водночас з 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільск, поїзди курсуватимуть без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися у встановленому порядку.

До слова, 12 жовтня, «Укрзалізниці» загрожує колапс: Кабмін відбирає приміщення, де «мозковий» центр.

Нагадаємо, за рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Укрзалізниця з 19 жовтня припинила продаж квитків на певних станціях.

Як повідомлялося, Укрзалізниця повертає співробітників з карантину.