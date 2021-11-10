  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Два дні потяги в Україні можуть курсувати із запізненням

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Потяги затримуватимуться через ремонтні роботи на залізниці - Два дні потяги в Україні можуть курсувати із запізненням
    Потяги затримуватимуться через ремонтні роботи на залізниці
    фото: Укрзалізниця

    Орієнтовний час затримки від п’яти хвилин до однієї години

    «Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів на п'яти станціях у найближчі два дні.

    «У зв'язку з реконструкцією шляху на ділянці Миронівка – Ім. Т. Шевченка можливі затримки поїздів», – ідеться в повідомленні перевізника.

    Запізнення поїздів очікується на станціях:

    • Миронівка,;
    • П'ятихатка;
    • Тимкове;
    • Бурти;
    • Херсон.

    Орієнтовний час затримки від п'яти хвилин до однієї години.

    Завершення ремонтних робіт заплановано на 12 листопада.

    Напередодні міністр сказав, коли Deutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні.

    Вчора президент Зеленський прокатався на новому дизельному потязі.

    Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя.

    У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

    Читайте також:
    Теги: Укрзалізниця будівництво час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Два дні потяги в Україні можуть курсувати із запізненням