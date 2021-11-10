Два дні потяги в Україні можуть курсувати із запізненням

Потяги затримуватимуться через ремонтні роботи на залізниці

Орієнтовний час затримки від п’яти хвилин до однієї години

«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів на п'яти станціях у найближчі два дні.

«У зв'язку з реконструкцією шляху на ділянці Миронівка – Ім. Т. Шевченка можливі затримки поїздів», – ідеться в повідомленні перевізника.

Запізнення поїздів очікується на станціях:

Миронівка,;

П'ятихатка;

Тимкове;

Бурти;

Херсон.

Орієнтовний час затримки від п'яти хвилин до однієї години.

Завершення ремонтних робіт заплановано на 12 листопада.

Напередодні міністр сказав, коли Deutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні.

Вчора президент Зеленський прокатався на новому дизельному потязі.

Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя.

У вересні Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».

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