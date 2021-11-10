Два дні потяги в Україні можуть курсувати із запізненням
Орієнтовний час затримки від п’яти хвилин до однієї години
«Укрзалізниця» попередила про можливі затримки поїздів на п'яти станціях у найближчі два дні.
«У зв'язку з реконструкцією шляху на ділянці Миронівка – Ім. Т. Шевченка можливі затримки поїздів», – ідеться в повідомленні перевізника.
Запізнення поїздів очікується на станціях:
- Миронівка,;
- П'ятихатка;
- Тимкове;
- Бурти;
- Херсон.
Орієнтовний час затримки від п'яти хвилин до однієї години.
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