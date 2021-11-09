Міністр сказав, коли Deutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні

Deutsche Bahn AG – один з найбільших залізничних операторів Європи

За планом, «Укрзалізниця» передасть пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting

ПАТ «Укрзалізниця» у 2022 році передасть в управління Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting пасажирські перевезення. Про це під час виступу на форумі «Велике будівництво: нова залізниця» заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«За планом, ми передаємо пасажирські перевезення в управління Deutsche Bahn Consulting з наступного року. Нагадаю, що Deutsche Bahn має такий досвід у Казахстані, і він досить успішний», – сказав міністр.

За його словами, зараз компанії реалізують першу фазу спільного співробітництва – надання консультаційних послуг.

Deutsche Bahn AG – один з найбільших залізничних операторів Європи. Щороку перевозить близько 4,6–4,8 млрд пасажирів і 270–290 млн тонн вантажів. До структури холдингу входять понад 300 різних підрозділів і окремих підприємств.

Ще у лютому минулого року представники німецької залізничної компанії Deutsche Bahn та її української «колеги» «Укрзалізниці» підписали меморандум про взаєморозуміння та стратегічне партнерство.

Варто додати, що «Укрзалізниця» отримала 1,4 млрд збитків за перше півріччя.

9 вересня Рада заслухала звіт про стан справ в «Укрзалізниці».