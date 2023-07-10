«Укрзалізниця» оголосила приємну новину для тих, хто збирається до Польщі

Популярний потяг Київ-Хелм продовжить курсувати попри те, що Польща запланувала ремонт колій

Україна домовилась з Польщею про продовження курсування поїзда Київ-Хелм після 16 липня, незважаючи на запланований ремонт колій. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Як зазначили в компанії, раніше продаж квитків на рейс №19/20 Київ-Хелм було припинено з 16 липня, оскільки у Польщі запланували масштабний ремонт колій. Потяг міг перестати курсувати до вересня.

Але пізніше представникам України вдалося домовитись з представниками Польщі про спеціальний режим ремонту, який дозволить зберегти курсування поїзда.

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«Квитки на потяг №19/20 будуть доступні на 20 днів вперед відзавтра, з 8:00 ранку – щоб усі були в однакових умовах і встигли купити квитки – у додатку «Укрзалізниці», у чат-ботах та на сайті», – додають у компанії.

Нагадаємо, раніше прикордонники звернулися до українців, які їдуть до Польщі. Громадянам, які прямують через Польщу транзитом, рекомендують обирати для перетину кордону пункти пропуску у межах Закарпатської та Чернівецької областей, адже на українсько-польських кордонах виникають величезні багатогодинні черги.