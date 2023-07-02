Військові та їхні родичі звернулися до «Укрзалізниці» з проблемою

На популярних напрямках квитки на потяги «Укрзалізниці» закінчуються вже за тиждень до поїздки

Через відсутність квитків на потяги «Укрзалізниці» військовослужбовці не можуть потрапити до рідних

Військовослужбовці, яким дали відпустку, не можуть потрапити додому та до рідних через відсутність квитків на потяги «Укрзалізниці». Ситуація ускладнюється тим, що вони не можуть купити заздалегідь квитки, оскільки дізнаються про відпустку буквально за 2-3 дні до від'їзду. А на популярних напрямках квитків немає вже за тиждень, бо поїздів не вистачає. Про одну з таких ситуацій розповіла дружина військового Дана Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

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За словами жінки, її чоловік дізнався про довгоочікувану відпустку буквально за кілька днів. Але купити квитки на поїзд він не може – їх просто немає.

«Довгоочікувана відпустка 10 діб + дві на дорогу. З пекла війни у мирне життя, до дітей та дружини. Щастя, на яке чекали довгі місяці. Зрозуміють ті, хто чекає на своїх рідних з війни… Але виявилося, що виїхати з-під цілодобових ворожих обстрілів, безсонних ночей на лінії фронту – це не видихнути та сказати «нарешті». Все «цікаве» тільки починається. Третю добу безрезультатно намагаємося купити квиток військовому із Запоріжжя/Дніпра до Стрия/Львова, хоча б у цей бік, де чекає родина. Навіть о восьмій ранку, коли нібито відкривають продаж на певну кількість місць. Квитків немає. Взагалі», – пише Дана.

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Дружина військового показала скріншоти із сайту «Укрзалізниці», які підтверджують її слова. У її чоловіка залишилося лише два дні, щоб знайти спосіб доїхати до рідних через усю Україну, а в Укрзалізниці з цим не можуть допомогти.

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На популярних напрямках квитки на потяг закінчуються вже за тиждень до поїздки фото: Дана Шевченко

«До відпустки залишилося два дні. На гарячій лінії «Укрзалізниці» не знають, як розв'язувати проблему, чим допомогти, щоб військовий вчасно, не втрачаючи жодного дня дорогоцінної відпустки, поїхав до родини. Укрзалізниця, з цим щось треба робити. Робіть бронь певної кількості місць для військових.Про відпустку хлопці та дівчата дізнаються за добу-дві, а квитків, щоб поїхати додому, просто немає. Невже це питання 10 року війни?» – запитує дружина військового.

Блогер Олег Васильєв підтримав жінку та зазначив, що на найгарячіших напрямках катастрофічно не вистачає поїздів.

«Запоріжжя-Львів один із залізничних напрямків, який має великий попит. Квитки у продажу лише за тиждень до відправлення поїздів. Тема з дефіцитом квитків на цьому напрямі вже піднімалася неодноразово», – пише Васильєв.

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Чоловік зазначив, що «Укрзалізниця» призначила на 12 липня потяг №226 Запоріжжя-Івано-Франківськ та на 13 липня – у зворотному напрямку. Але квитки на обидва потяги вже розкупили.

«До дати відправлення знову буде порожньо. Також до деяких поїздів додають вагони, але це теж не розв'язує проблему. Як видно з постів людей в інтернеті, часто попит на поїздки зростає за 3-4 дні до відправлення. Дуже актуальною є проблема для військових, які їдуть у відпустку», – наголосив блогер.

Нагадаємо, з вокзалу у Києві 30 червня вирушили перші потяги з вагонами, в яких є жіночі купе.

До слова, «Укрзалізниця» зробила попередження для пасажирів, що прямують до Польщі. Це стосується пасажирів Варшавського напрямку, які користуються пересадкою у Хелмі.